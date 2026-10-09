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Trombes marines rares frappent l'ouest de la Sicile, détruisant maisons et école

L'un des bâtiments les plus touchés était le campus Terrenove de l'école Alcide De Gasperi à Marsala, que sa cheffe d'établissement a décrit comme détruit. Les 273 enfants qui s'y trouvaient ont été mis à l'abri par le personnel et aucune blessure grave n'a été signalée parmi les élèves ou les employés. À Petrosino, une voiture a été emportée dans un ravin, blessant ses deux occupants. Les premiers bilans faisaient état de neuf personnes, dont quatre enfants, prises en charge pour des blessures légères à l'hôpital de Marsala. Des bilans ultérieurs ont porté le total à 11, en incluant deux personnes transportées à l'hôpital de la ville voisine de Mazara del Vallo. Les équipes de secours restaient à l'œuvre tandis que les autorités évaluaient les dégâts causés aux bâtiments, aux véhicules et aux terres agricoles. L'ampleur exacte des destructions restait encore en cours d'évaluation.

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