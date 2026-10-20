Ebola : les USA invitent leurs citoyens à "reconsidérer" tout voyage au Kenya

Les États-Unis ont appelé mardi leurs ressortissants à éviter de se rendre au Kenya après que le pays a confirmé dimanche avoir enregistré un huitième cas d'Ebola.

« Le niveau d'alerte est passé de 2 à 3 en raison de risques sanitaires », a indiqué l'ambassade des États-Unis au Kenya dans un communiqué.

« Il convient de reconsidérer tout voyage au Kenya en raison des risques sanitaires, de la criminalité, des enlèvements, du terrorisme, des troubles sociaux et des problèmes de sécurité routière. Certaines zones présentent des risques accrus », a-t-elle précisé.

Le Kenya a signalé son premier cas d'Ebola le 6 octobre dernier, après la mort d'un homme âgé de 40 ans qui avait contracté le virus en République démocratique du Congo. L'homme était passé par l'Ouganda avant de rejoindre Nairobi, où il avait reçu des soins et était décédé le 5 octobre.

Les sept autres cas sont des membres de la famille du patient, des professionnels de santé qui l'ont soigné et un membre du personnel médical auxiliaire. Tous se trouvent en quarantaine et sont dans un état stable, selon le ministère de la santé kenyan.

En RDC, où l'épidémie actuelle a été déclarée en mai, le virus Ebola a déjà infecté plus de 9 000 personnes et causé au moins 4 381 décès, selon les autorités congolaises.