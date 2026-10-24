Hongrie : drapeaux et hommages pour les 70 ans de la révolution de 1956

Le Premier ministre hongrois Péter Magyar a participé à la cérémonie de lever du drapeau sur la place Lajos-Kossuth, devant le Parlement de Budapest, avant de déposer des fleurs sur plusieurs monuments et sépultures, dont celle d'Imre Nagy, ancien chef du gouvernement exécuté après l'insurrection de 1956. Déclenchée le 23 octobre 1956, cette révolte contre la domination soviétique avait duré 15 jours avant d'être écrasée par les chars de Moscou, faisant jusqu'à 3 000 morts parmi les insurgés. Présente pour les commémorations, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est adressée aux députés hongrois lors d'une séance parlementaire extraordinaire, en présence du président du Conseil européen, António Costa. Elle a rendu hommage au courage de ceux qui s'étaient battus pour la liberté, la démocratie et la justice, tout en établissant un parallèle avec le récent changement politique en Hongrie, après le départ de Viktor Orbán du pouvoir. Cette visite intervient dans un contexte de rapprochement entre Budapest et Bruxelles. Le nouveau gouvernement cherche à obtenir le déblocage de plusieurs milliards d'euros de fonds européens, suspendus en raison de préoccupations liées à l'État de droit et à la corruption. L'Union européenne exige toutefois de nouvelles réformes avant leur versement, un enjeu majeur pour Péter Magyar.