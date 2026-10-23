Le Bénin en lice dans quatre catégories aux Africa Tourism Awards 2026

Le Bénin poursuit sa stratégie de promotion touristique à l'international. Le pays figure parmi les nominés des Africa Tourism Awards 2026 dans quatre catégories, une reconnaissance qui met en valeur son patrimoine culturel, son attractivité touristique et les efforts de son agence nationale de promotion.

Le Bénin est en compétition pour les prix de Destination de l'année et de Destination culturelle de l'année. Son agence Benin Tourism est également sélectionnée dans la catégorie Office de tourisme de l'année, tandis que le film promotionnel « Explore Benin, A World of Wonders » est en lice pour le trophée de la Vidéo touristique de l'année.

Ces distinctions interviennent alors que le pays multiplie les initiatives pour renforcer sa visibilité sur le marché touristique international. À travers sa campagne de promotion, le Bénin met en avant la richesse de son patrimoine historique et culturel, notamment la ville de Ouidah, haut lieu de l'histoire de la traite négrière et du Vodun, les palais royaux d'Abomey, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que Ganvié, la célèbre cité lacustre surnommée la « Venise de l'Afrique ».

Le pays valorise également ses stations balnéaires, comme Grand-Popo, et développe une offre touristique axée sur la découverte culturelle, le patrimoine, les traditions vivantes et les expériences locales.

La compétition réunit plusieurs destinations africaines de premier plan. Dans la catégorie Destination de l'année, le Bénin est notamment en concurrence avec l'Angola, l'Égypte, le Kenya, le Maroc, la Namibie, le Rwanda, la Sierra Leone et la Tanzanie. Pour le titre de Destination culturelle de l'année, il affronte notamment le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe.

Le vote du public est ouvert jusqu'au 29 octobre et représente 20 % de la note finale. Les 80 % restants seront attribués par un jury d'experts et le collège des Africa Tourism Awards.

Les lauréats seront dévoilés le 1er novembre à Londres. En attendant le verdict, ces quatre nominations constituent une nouvelle vitrine pour le Bénin, qui entend s'imposer comme l'une des destinations culturelles incontournables du continent africain.