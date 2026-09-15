RDC : le cours du cuivre progresse sur les marchés internationaux

Le prix de la tonne de cuivre, l’un des principaux produits d’exportation de la République démocratique du Congo, a augmenté de 0,51 % sur les marchés internationaux.

Selon les données sur les prix du commerce extérieur publiées lundi, le cours du cuivre a atteint 14 535,25 dollars la tonne, contre 14 461,25 dollars la semaine précédente.

Cette nouvelle hausse prolonge une tendance favorable observée depuis plusieurs semaines, dans un contexte où le cuivre demeure le principal moteur des exportations minières de la République démocratique du Congo. Une grande partie des minerais utilisés pour fabriquer des produits de haute technologie provient du pays.

La RDC est le premier producteur de cuivre d'Afrique. Il occupe une place stratégique sur le marché mondial.

En 2023, les mines congolaises avaient produit environ 2,8 millions de tonnes, permettant au pays de se hisser au rang de deuxième producteur mondial.

Chaque variation des cours internationaux peut donc avoir un impact significatif sur les recettes d’exportation, les revenus fiscaux du secteur minier et les investissements réalisés dans la filière.