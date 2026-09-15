Guerre contre l’Iran : l’armée américaine admet une pénurie de munitions

L’amée américaine a admis que sa guerre contre l’Iran avait provoqué une pénurie de munitions et d’armes de pointre.

Un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Défense estime que la guerre a coûté 33,4 milliards de dollars, soit 29 milliards d’euros, entre le 28 février et le 30 juin, dont un peu moins de 20 milliards consacrés aux munitions.

Selon ce rapport, l’ampleur des armes utilisées a entraîné des « déficits stratégiques de stocks » et mis en évidence des goulots d’étranglement dans la capacité de l’industrie de défense américaine à reconstituer ses stocks.

Le président Donald Trump a rejeté ce rapport et les inquiétudes qu’il soulève concernant les approvisionnements, affirmant que les stocks de munitions américains sont « pratiquement illimités ».

Les experts estiment toutefois qu’il faudrait environ trois ans pour ramener les stocks de missiles de pointe et d’intercepteurs défensifs à leurs niveaux d’avant-guerre. Le rapport fait également état des dégâts considérables causés par les frappes iraniennes sur les bases américaines à travers le Moyen-Orient, avec des centaines de bâtiments et d’autres structures endommagés ou détruits.

Ces coûts de réparation ne sont pas inclus dans l’estimation de 33,4 milliards de dollars.