"Peru", le succès mondial de Fireboy DML et Ed Sheeran

Fireboy DML se réjouit du succès de son hit "Peru", un tube qui fait le tour du monde, notamment depuis le remix avec la star britannique Ed Sheeran.

Il semble approprié qu'une chanson sur les voyages en avion autour du monde soit devenue un énorme succès mondial. Le titre phare du chanteur nigérian Fireboy DML, "Peru", gagnait en popularité dans le monde entier, puis la mégastar Ed Sheeran a proposé d'ajouter un couplet sur le remix.

"L'original était vraiment devenu viral, mondial, surtout en Afrique, comme s'il était devenu ce tube ennuyeux que l'on entend partout, vous voyez ?" a déclaré Fireboy DML.

"Et je me suis dit, tu sais quoi ? C'est l'occasion parfaite pour moi de m'asseoir, de me détendre et de laisser cet homme talentueux faire son truc, vous savez, comme si c'était l'ambiance que j'avais" a-t-il ajouité.

De son vrai nom Adedamola Adefolahan, l'artiste est né au Nigeria et se fait appeler Damola, lorsqu'il n'utilise pas son nom de scène. En fait, c'est de là que vient le "DML" de son surnom.

L'afrobeat au défi des frontières

Lorsque le remix de "Peru" est sorti, certains fans n'ont pas apprécié que Ed Sheeran ait eu carte blanche sur le morceau,de nombreux fans ont exprimé un certain scepticisme quant à savoir si de telles collaborations ne sont pas davantage motivées par la stratégie commerciale que par la créativité.

"Les gens ont toujours des choses à dire quand une chanson sort, vous savez, des opinions ici et là. Ils disent : Oh non, tu lui as donné trop d'espace et de temps. Tu aurais dû ajouter quelques couplets, bla bla bla', tu sais, des trucs comme ça. Mais les gens parlent toujours, vous savez, ils agissent toujours comme s'ils savaient tout, mais, je suis un artiste très délibéré, intentionnel, donc quand je prends une décision, je sais pourquoi, et je suis content que celle-ci ait payé."

Fireboy a été influencé par Ed Sheeran bien avant que la paire ne collabore sur leur morceau, le chanteur-compositeur britannique l'ayant inspiré à utiliser la guitare acoustique sur ses propres morceaux. Quant à la danse afrobeat de Sheeran dans la vidéo de "Peru", selon Fireboy, "_i__l était en rythme, vous savez, mais c'est de l'afrobeat. Donc il n'était probablement pas si familier avec les pas de danse. J'ai essayé de lui apprendre quelques pas, mais il ne pouvait pas les faire dans la vidéo, malheureusement._"

Le chanteur de 25 ans, qui a fait irruption sur la scène musicale en 2018 avec son premier single "Jealous", promet aux fans que le nouveau disque sera "tout en un".

"C'est un album qui résume l'humeur dans laquelle je suis en ce moment. En ce moment, je laisse les choses aller, je me laisse porter par le moment, je ne réfléchis pas trop, je m'appuie sur mon côté joueur et aventureux" a précisé l'artiste nigérian.

Le premier single de l'album, "Peru", avec Ed Sheeran, est, selon Fireboy, la "parfaite introduction" à ce que sera le LP.La sortie de l'album étant prévue plus tard en 2022, la tournée américaine de Fireboy DML commencera le 4 février à l'Irving Plaza, à New York.