Gambie : face à la colère, Barrow promet de répondre à la crise énergétique

Le président gambien Adama Barrow a promis mardi une amélioration de l’approvisionnement en électricité d’ici à la fin octobre, après plusieurs mois de coupures pouvant durer jusqu’à 48 heures et une nouvelle nuit de manifestations violentes à Banjul et dans ses environs. La crise énergétique intervient à quelques mois de l’élection présidentielle de décembre, à laquelle le chef de l’État brigue un troisième mandat.

Le président gambien Adama Barrow a qualifié mardi la crise de l’électricité d’"urgence" et de "problème de sécurité nationale", alors que des manifestations contre les coupures ont dégénéré dans la nuit de lundi à mardi à Banjul et dans plusieurs villes voisines.

Depuis juin, la Gambie est confrontée à des délestages récurrents, qui peuvent atteindre 48 heures dans certaines zones. Ces coupures surviennent en pleine saison chaude, éprouvant particulièrement les ménages confrontés à des températures élevées et à des interruptions prolongées de l’alimentation électrique.

Lors d’une visite à une installation de la National Water and Electricity Corporation (NAWEC) à Brikama, près de la capitale, M. Barrow a assuré que le gouvernement était "au stade final" de l’installation d’une nouvelle unité de production de 24 mégawatts, dont la mise en service est prévue d’ici à la fin octobre.

"Je ne vous promets pas ce que le gouvernement ne peut pas tenir, mais nous nous engageons à ce que la situation de l’approvisionnement en électricité dans le pays s’améliore d’ici à la fin octobre 2026", a-t-il déclaré dans une allocution mardi soir.

Le président a également annoncé l’attribution du contrat pour la construction d’une centrale solaire de 50 mégawatts à Soma. L’entreprise retenue doit prochainement mobiliser les ressources nécessaires au lancement des travaux.

"Je sais que les ventilateurs ont cessé de tourner, que les enfants travaillent dans le noir, que les mères jettent de la nourriture avariée et que la chaleur est insupportable, de jour comme de nuit", a déclaré M. Barrow, reconnaissant l’ampleur des difficultés rencontrées par la population.

Une colère qui monte

Les nouvelles manifestations constituent une nette aggravation des précédentes mobilisations provoquées par les coupures de courant. À Banjul et dans des localités voisines, des manifestants ont allumé des incendies, bloqué la circulation et scandé "Barrow must go!".

Dans le quartier de Westfield, à la périphérie de la capitale, la police a fait usage de gaz lacrymogène alors que des manifestants se dirigeaient vers le siège de la NAWEC, le principal opérateur gambien d’eau et d’électricité.

La colère intervient à quelques mois de l’élection présidentielle de décembre, pour laquelle Adama Barrow brigue un troisième mandat. Elle confère à la crise énergétique une dimension politique supplémentaire, alors que le gouvernement est confronté à une pression croissante pour rétablir un approvisionnement régulier.

La NAWEC avait expliqué à la mi-août que les coupures étaient notamment liées à la hausse de la demande, elle-même alimentée par les fortes températures, ainsi qu’à des "contraintes sur les importations d’électricité".

Mardi, son directeur général, Gallo Saidy, a également évoqué les effets du changement climatique et de la guerre au Moyen-Orient, tout en appelant la population à faire preuve de patience.

M. Saidy a par ailleurs annulé sa participation à l’inauguration d’une route pour se rendre à la centrale de Brikama ainsi qu’à Kotu, deux des zones les plus durement touchées par les coupures et les manifestations.

Le ministre de l’Information, Ismaila Ceesay, a assuré que les autorités traitaient la situation avec "le sérieux et l’urgence" qu’elle exigeait et qu’elles travaillaient "sans relâche" pour y remédier.

M. Barrow a enfin appelé à la prudence, estimant que la paix du pays et l’image que la Gambie s’est construite à l’étranger au prix de nombreuses années d’efforts pourraient être compromises si la crise n’était pas rapidement maîtrisée.