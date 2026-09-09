Gambie : la colère gronde face aux coupures d’électricité à répétition

En Gambie, la crise énergétique plonge des milliers d’habitants dans l’exaspération. Depuis plusieurs mois, les coupures d’électricité se multiplient et se sont encore aggravées récemment, perturbant le quotidien des familles et paralysant de nombreuses petites activités économiques.

Pour les commerçants, les conséquences sont immédiates. Dans les marchés de Banjul, certains voient leurs marchandises se détériorer faute d’électricité pour les conserver.

"Notre activité est au point mort à cause du manque d'électricité. Tout notre poisson est en train de se gâter, et c'est pourtant notre seule source de revenus. Notre activité est anéantie", témoigne Nyima Sonko, poissonnière.

Même constat chez les petits entrepreneurs, contraints de fermer leurs boutiques pendant de longues heures. Demba Jallow, petit commerçant, raconte avoir attendu près d’une journée entière avant de retrouver le courant : "Il y a eu une coupure d'électricité à 19 h, quand j'ai quitté ma boutique. Je suis revenu travailler à 7 h du matin, et il n'y avait toujours pas d'électricité. (...) Il est maintenant 15 h, et j’attends toujours".

La frustration gagne aussi les habitants qui dénoncent une situation devenue insoutenable. Jula Jagne, marchande, affirme que ces interruptions peuvent durer plusieurs heures d’affilée et menacent directement les revenus des familles : "Nous en avons assez de ce problème. Il nous arrive parfois de passer une journée entière sans électricité. (...) Nous, les femmes de Gambie, en avons assez".

La colère a fini par gagner les rues. Des milliers de personnes ont manifesté à Banjul et dans plusieurs quartiers voisins, brûlant des pneus et scandant des slogans hostiles au président Adama Barrow. Dans certains secteurs, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les rassemblements.

La Société nationale de l’eau et de l’électricité (NAWEC) explique ces coupures par une forte hausse de la demande liée aux températures élevées, ainsi que par des difficultés d’approvisionnement en électricité. Les autorités évoquent également l’impact du changement climatique et des tensions internationales sur les importations d’énergie.

Face à la pression populaire, le président Adama Barrow a qualifié la situation de "problème de sécurité nationale" et d’"urgence", promettant des mesures rapides. Une crise qui intervient à quelques mois des élections de décembre, alors que le chef de l’État brigue un troisième mandat.