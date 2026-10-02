Yémen : les combats s’intensifient autour de Taïz, Aden se met en état d’alerte

Les affrontements entre les Houthis et les forces gouvernementales soutenues par l’Arabie saoudite se sont intensifiés autour de Taïz, faisant au moins 80 morts parmi les combattants en vingt-quatre heures, selon des sources citées par l’AFP. À Aden, siège du gouvernement, les autorités ont renforcé le dispositif de sécurité alors que l’offensive houthie gagne du terrain vers la mer Rouge et le détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

Les combats se concentrent autour de Taïz, troisième ville du Yémen, que les Houthis n’ont pas réussi à conquérir malgré leurs avancées territoriales. Selon des sources militaires houthies citées par l’AFP, 55 combattants antigouvernementaux ont été tués au cours des dernières vingt-quatre heures. Des sources gouvernementales font état de 26 soldats tués dans leurs rangs, soit un bilan cumulé d’au moins 81 morts, selon les chiffres communiqués par les deux camps.

Les affrontements se déroulent sur plusieurs fronts, notamment dans les hauteurs qui dominent les zones côtières récemment conquises par les Houthis. Soutenu par l’Iran, le mouvement a étendu son contrôle sur une large partie du littoral de la mer Rouge et s’est rapproché du détroit de Bab el-Mandeb, passage maritime majeur pour le commerce international et les flux énergétiques.

Jeudi, les forces houthies ont également détruit un pont reliant des secteurs contrôlés par le gouvernement à Aden, selon des sources gouvernementales citées par l’AFP. La ville, qui abrite le siège du gouvernement internationalement reconnu, a par ailleurs renforcé son dispositif sécuritaire. La police yéménite a déployé des véhicules de patrouille et multiplié les postes de contrôle afin de prévenir d’éventuelles attaques.

Cette dégradation de la situation suscite l’inquiétude des Nations unies. L’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, s’est alarmé de l’évolution des combats dans le gouvernorat de Taïz, estimant que les opérations militaires faisaient peser de « graves risques sur la population civile ». Il a appelé à la protection des civils et des infrastructures ainsi qu’au maintien d’un accès humanitaire « sûr et sans entrave ».

L’offensive actuelle constitue l’une des plus importantes avancées territoriales des Houthis depuis plusieurs années. Le mouvement s’est notamment emparé le mois dernier de Mokha et de plusieurs îles de la mer Rouge, étendant son emprise jusqu’aux abords du détroit de Bab el-Mandeb.