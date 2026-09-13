Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Yémen : l’offensive des Houthis pousse des milliers de civils à fuir

Des Yéménites déplacés se reposent dans un refuge provisoire du quartier de Dar Saad, à Aden (Yémen), samedi 12 septembre 2026   -  
Copyright © africanews
Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AP

Yémen

À Aden, dans le sud du Yémen, des habitants ouvrent leurs portes aux familles contraintes de fuir les combats et la prise de la ville portuaire de Mokha par les rebelles houthis.

Dans une maison, plusieurs dizaines d’hommes déplacés dorment à même le sol, sur de fins matelas et des draps. Ils ont quitté leurs foyers dans l’urgence, emportant avec eux le strict nécessaire.

Parmi eux, Alaa Ali Salem, qui a fui avec sa famille le district d’Al-Khokha, raconte une fuite marquée par la panique : nous sommes partis en moto, pris d’une panique hystérique, sans savoir où nous allions. Les routes sont soudainement devenues extrêmement encombrées. Alors que je conduisais, la moto s’est renversée. Ma femme, mes enfants et moi-même avons tous été blessés.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, au moins 76 000 personnes ont été déplacées au Yémen depuis le mois de juillet, un chiffre en forte hausse en quelques jours, dans un contexte d’intensification des combats.

Mais l’offensive des Houthis dépasse la seule question humanitaire.

Après avoir pris Mokha jeudi, les rebelles soutenus par l’Iran se sont emparés vendredi de Mayun, également appelée Perim, une île stratégique située au large des côtes yéménites.

Ces avancées placent leurs forces à proximité immédiate du détroit de Bab el-Mandeb, l’un des passages maritimes les plus importants au monde, reliant la mer Rouge au golfe d’Aden.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.