Yémen : l’offensive des Houthis pousse des milliers de civils à fuir

À Aden, dans le sud du Yémen, des habitants ouvrent leurs portes aux familles contraintes de fuir les combats et la prise de la ville portuaire de Mokha par les rebelles houthis.

Dans une maison, plusieurs dizaines d’hommes déplacés dorment à même le sol, sur de fins matelas et des draps. Ils ont quitté leurs foyers dans l’urgence, emportant avec eux le strict nécessaire.

Parmi eux, Alaa Ali Salem, qui a fui avec sa famille le district d’Al-Khokha, raconte une fuite marquée par la panique : nous sommes partis en moto, pris d’une panique hystérique, sans savoir où nous allions. Les routes sont soudainement devenues extrêmement encombrées. Alors que je conduisais, la moto s’est renversée. Ma femme, mes enfants et moi-même avons tous été blessés.

Selon l’Organisation internationale pour les migrations, au moins 76 000 personnes ont été déplacées au Yémen depuis le mois de juillet, un chiffre en forte hausse en quelques jours, dans un contexte d’intensification des combats.

Mais l’offensive des Houthis dépasse la seule question humanitaire.

Après avoir pris Mokha jeudi, les rebelles soutenus par l’Iran se sont emparés vendredi de Mayun, également appelée Perim, une île stratégique située au large des côtes yéménites.

Ces avancées placent leurs forces à proximité immédiate du détroit de Bab el-Mandeb, l’un des passages maritimes les plus importants au monde, reliant la mer Rouge au golfe d’Aden.