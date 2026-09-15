Raids anti‑LGBTQ en Turquie : 150 manifestants interpellés à Istanbul

Des manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice de Çağlayan, à Istanbul, pour réclamer la libération des personnes interpellées lors de récentes perquisitions. La police a encerclé le groupe et averti que le rassemblement n’était pas autorisé, avant d’intervenir et d’emmener plusieurs protestataires dans des bus de police. Deux journalistes figurent parmi les personnes interpellées. La mobilisation intervient après une série de raids menés les 12 et 13 septembre dans plusieurs régions de Turquie dans le cadre de l’opération baptisée « Ma famille est en sécurité ». L’activiste féministe Feride Eralp affirme que 162 personnes ont été interpellées à travers le pays, dont plus de 20 arrêtées et plus de 30 placées en garde à vue à Istanbul. Selon elle, six associations LGBTQ de la ville ont également été perquisitionnées. Le gouvernement établit un lien entre ces opérations et l’initiative du président Recep Tayyip Erdoğan baptisée « Décennie de la famille et de la population ». Les relations entre personnes de même sexe ne constituent pas une infraction en Turquie, mais la communauté LGBTQ fait face à une pression croissante des autorités. L’Union européenne s’est inquiétée lundi de ces arrestations et a appelé Ankara à respecter les droits humains.