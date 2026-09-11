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États-Unis : 25 ans après, l’Amérique commémore le 11-Septembre

Pompiers et policiers de New York avant les commémorations du 11-Septembre, le 11 septembre 2026.   -  
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AP Photo

By Africanews

Etats-Unis

Les États-Unis ont marqué vendredi le 25e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, avec des cérémonies organisées à New York et sur les autres sites touchés par les attaques.

Au mémorial du World Trade Center, familles de victimes, survivants et secouristes se sont réunis pour rendre hommage aux près de 3 000 personnes tuées. Lectures de noms, minutes de silence et dépôts de gerbes ont rythmé la commémoration.

Cette année, une attention particulière a également été portée aux personnes décédées depuis des suites de maladies liées aux poussières toxiques et aux blessures provoquées par les attentats. Un moment de silence supplémentaire a été ajouté en leur mémoire.

Pour Sonia Argon, ancienne secouriste de la Croix-Rouge à Ground Zero, le traumatisme reste très présent, vingt-cinq ans plus tard. Elle appelle surtout les jeunes générations à ne pas laisser cette mémoire s’effacer.

La cérémonie a également rassemblé des secouristes venus de l’étranger. Joe Bowerman, membre du service d’incendie et de secours du Kent, en Angleterre, a fait le déplacement pour témoigner de sa solidarité avec les familles des victimes et les premiers intervenants américains.

Vingt-cinq ans après, le 11-Septembre reste un événement majeur de l’histoire récente des États-Unis, dont les conséquences humaines et sanitaires continuent de se faire sentir.

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