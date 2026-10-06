Yémen : les forces gouvernementales reprennent des positions près de Bab el-Mandeb

Les combats se sont intensifiés lundi sur la côte ouest du Yémen, où les forces alliées au gouvernement reconnu par la communauté internationale ont lancé une vaste offensive sous couverture aérienne de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.

Selon des responsables yéménites, plusieurs positions stratégiques jusqu’alors contrôlées par les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont été reconquises aux abords du détroit de Bab el-Mandeb.

Les forces gouvernementales ont notamment repris la ville de Dhubab, située juste au nord du détroit, ainsi que les localités de Bab et de Hadeid, ont indiqué des responsables s’exprimant sous couvert d’anonymat. Des témoins ont rapporté avoir vu des chars et des unités gouvernementales pénétrer dans ces villes.

Le détroit de Bab el-Mandeb constitue un point de passage maritime majeur, reliant la mer Rouge au golfe d’Aden. Sa proximité avec les zones de combat confère à l’offensive une importance stratégique considérable.

Cette avancée intervient alors que les rebelles houthis ont revendiqué plusieurs attaques contre des installations pétrolières, des aéroports et des bases militaires en Arabie saoudite. L’escalade militaire marque une nouvelle phase de la guerre au Yémen, après quatre années de cessez-le-feu.

Taïz menacée d’encerclement

Les Houthis ont consolidé leurs positions autour de Taïz, troisième ville du pays. Les rebelles avaient auparavant pris le contrôle de plusieurs villages et secteurs périphériques, accentuant la menace d’un encerclement de la ville.

Dimanche, ils se sont emparés de Turbah, une localité stratégique située sur l’un des principaux axes routiers reliant Taïz à Aden, ville portuaire qui sert de siège provisoire au gouvernement yéménite. Turbah constituait depuis plusieurs années un point d’appui important pour les forces gouvernementales engagées dans la défense de Taïz.

Des images diffusées par Sky News montrent des véhicules militaires et des combattants aux abords de la ville. Elles témoignent également du départ de familles, notamment des femmes accompagnées de jeunes enfants, qui rassemblent des provisions avant d’évacuer les zones exposées aux combats.