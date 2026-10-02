Semaine mondiale des forêts : la FAO appelle à investir dans les zones arides

Les forêts des zones arides sont au cœur d’un appel à l’action lancé par la FAO.

À l’occasion de la Semaine mondiale des forêts, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture appelle les gouvernements et les bailleurs de fonds à investir davantage dans ces écosystèmes.

Les zones arides représentent prèsde 41 % des terres émergées et abritent plus de deux milliards de personnes.

Leurs forêts jouent un rôle essentiel pour l’alimentation, les revenus, mais aussi pour lutter contre la sécheresse et protéger les sols.

Pourtant, ces écosystèmes sont sous pression. Près d’un quart des forêts des zones arides seraient déjà dégradées, notamment à cause de l’expansion agricole, de l’urbanisation et de l’exploitation excessive des ressources.

Le changement climatique accentue encore ces difficultés, avec des sécheresses plus longues et un risque accru d’incendies.

Face à cette situation, la FAO estime que des solutions existent déjà, mais qu’elles doivent être déployées à plus grande échelle.

L’organisation propose notamment la création d’un "accélérateur de soutien aux forêts des zones arides". L’objectif : aider les pays à mieux intégrer ces forêts dans leurs politiques climatiques et environnementales, faciliter l’accès aux financements et améliorer leur suivi.

La FAO appelle enfin à faire de la protection des forêts des zones arides une priorité politique et financière à l’échelle internationale.