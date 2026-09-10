RDC : à Bukavu, un incendie meurtrier ravage une école et un quartier entier

Un violent incendie a endeuillé la ville de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le sinistre, survenu dans le quartier densément peuplé de Kadutu, a coûté la vie à au moins 24 écoliers et détruit deux établissements scolaires ainsi que plus de 300 habitations, selon un bilan provisoire des autorités locales.

Parmi les victimes figurent 19 filles et 5 garçons. Vingt-neuf autres personnes ont été blessées, tandis que les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres. Les autorités redoutent un bilan plus lourd, plusieurs blessés étant toujours dans un état critique.

L'incendie s'est déclaré alors que les enfants se rendaient à l'école. Des témoins racontent avoir vu les flammes se propager rapidement aux habitations voisines, construites en grande partie en bois. Des ambulances ont été dépêchées sur place pour évacuer les victimes, tandis que des habitants tentaient de sauver leurs proches et quelques biens des flammes.

En fin de journée, le feu avait été maîtrisé, mais d'importants panaches de fumée s'élevaient encore au-dessus des ruines. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incendie.

Au-delà du lourd bilan humain, la catastrophe laisse des centaines de familles sans abri. Plus de 300 maisons ont été réduites en cendres, plongeant de nombreux habitants dans une situation de grande précarité.

Ce drame survient dans une ville déjà fragilisée par l'insécurité. Bukavu est contrôlée par l'AFC/M23, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda selon les Nations unies et plusieurs pays occidentaux. La région est confrontée depuis plusieurs mois à une crise humanitaire persistante, marquée par les déplacements de population et les difficultés d'accès aux services essentiels.

Les autorités locales ont lancé un appel à la solidarité pour venir en aide aux familles endeuillées et aux nombreux sinistrés, alors que les opérations de secours et l'évaluation des dégâts se poursuivent.