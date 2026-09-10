L’Algérie rompt ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis

Alger a annoncé jeudi 10 septembre la rupture de ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, au terme de plusieurs années de tensions. Les autorités algériennes accusent Abou Dhabi d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Algérie et de déstabilisation régionale. L’ambassadeur émirati dispose de 48 heures pour se conformer à la décision.

L’Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, a annoncé jeudi la télévision d’État algérienne, mettant fin à des relations bilatérales déjà fortement dégradées par plusieurs années de tensions.

Cette décision intervient, selon Alger, après que "tous les moyens susceptibles de préserver les relations bilatérales" ont été épuisés. Les autorités algériennes ont donné 48 heures à l’ambassadeur des Émirats arabes unis en Algérie pour se conformer à la mesure.

Alger reproche depuis plusieurs années à Abou Dhabi son implication présumée dans les affaires intérieures algériennes ainsi que son rôle dans plusieurs dossiers régionaux. Ces accusations ont été formulées à plusieurs reprises par le président Abdelmadjid Tebboune, qui a publiquement dénoncé ce qu’il considère comme une politique émiratie de déstabilisation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

En juillet, lors d’une interview télévisée, M. Tebboune avait notamment affirmé que les Émirats arabes unis avaient eu un "impact très négatif" dans la région. Il avait également déclaré : "Partout où ils mettent les pieds, le sang coule", appelant Abou Dhabi à "rester à l’écart" afin d’éviter que de telles tensions ne se propagent à l’Algérie.

Le président algérien avait alors laissé entendre qu’une rupture diplomatique aurait pu intervenir plus tôt, si Alger n’avait pas cherché à éviter une aggravation des divisions au sein du monde arabe.