Algérie : les agissements des Émirats arabes unis au niveau régional, en cause

L’Algérie a annoncé jeudi qu’elle rompait ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis.

Si le ministère n’a pas donné de raison précise pour justifier cette décision, Smail Debeche, professeur de relations internationales à l'université d'Alger III, a estimé que cette décision est une réponse aux actions des Émirats arabes unis contre l'Algérie au niveau régional : « Il ne fait aucun doute que la rupture des relations diplomatiques est une réaction aux actions menées par les Émirats arabes unis à l’encontre de l’Algérie au niveau régional, dans les pays du Sahel, en Libye et ailleurs, y compris, tout récemment, la campagne médiatique menée par les Émirats arabes unis, qui reflète des relations hostiles dans sa couverture des incendies de forêt survenus en Algérie. », a-t-il déclaré.

Le ministère des Affaires étrangères algérien a en effet évoqué dans son communiqué ce qu’il a qualifié d_’« actions provocatrices et hostiles »_ de la part des Émirats arabes unis, ainsi qu’un « comportement regrettable et injustifié ».

« Il n’y a pas d’effets négatifs ni de répercussions sur l’économie algérienne. Pour l’Algérie, la rupture des relations diplomatiques est une priorité absolue pour renforcer la sécurité et la stabilité du pays. » « Suite à la rupture des relations entre l’Algérie et les Émirats arabes unis, il est impératif que les deux pays se rencontrent, car ils sont tous deux membres de la Ligue arabe. Il est nécessaire qu’ils se rencontrent afin de préserver un niveau minimum de coopération arabe commune. », a ajouté Smail Debeche, professeur de relations internationales à l’université d’Alger III.

Le communiqué indique que l’Algérie avait épuisé tous les efforts pour préserver les relations bilatérales avant de décider de rompre les relations diplomatiques.