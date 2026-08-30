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Incendies en Algérie : des bénévoles viennent en aide aux victimes déplacées

28 août 2026, à Alger, des personnes chargent des fournitures humanitaires destinées aux communautés touchées par les incendies de forêt meurtriers qui ont ravagé l'est   -  
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By Rédaction Africanews

and AFP

Algérie

Des bénévoles se sont mobilisés pour fournir des produits de première nécessité aux familles déplacées par les feux de forêt dans la province de Jijel, au nord-est de l’Algérie. Les habitants touchés par les incendies ont trouvé refuge dans des écoles, où l’aide est collectée et distribuée.

« Les équipes de secours sont venues me chercher alors que je fuyais les flammes. Elles sont venues nous évacuer, moi, mes belles-filles, mes filles, toute la famille, et nous ont amenés ici. Elles nous ont transportés en bus et nous ont installés ici. Il ne reste plus de maison, plus de village. Je n’ai plus de maison, j’ai perdu mon mari, je n’ai plus de forces… Tout a disparu. », s'est confiée Aldjia Bourkhom, victime des feux de forêt dans la commune de Bordj Tahar.

Parmi les victimes des incendies figurent des habitants des communes de Djemaa Beni Habibi et de Bordj Tahar. Des équipes médicales prennent également en charge les habitants déplacés dans les abris provisoires.

« Cette catastrophe a frappé la commune de Djemaa Beni Habibi et la province de Jijel. Ici, à l’école Taleb Abdelkrim, il y a environ 800 personnes, peut-être plus, peut-être moins. Il est difficile d’établir un décompte exact compte tenu de l’ampleur de la tragédie. La situation à laquelle ces personnes sont confrontées est vraiment déchirante. Pour notre part, nous faisons notre devoir. », a indiqué Saïd Bouzit, bénévole.

Les incendies ont causé d'importants dégâts dans les zones touchées : des habitations et des villages ont été détruits et les habitants ont été contraints de fuir.

« Dans ce centre, nous avons rassemblé toute l’aide et les fournitures. Nous faisons tout notre possible pour les distribuer dans toute la commune, à chaque village, dans chaque zone touchée et à chaque habitant, y compris ceux du centre-ville. La commune a été complètement ravagée par l’incendie, et les flammes n’ont rien épargné. Chaque famille a été touchée et chaque famille a besoin d’aide. », a déclaré Farida Briber, bénévole.

Des bénévoles acheminent des produits de première nécessité, notamment de l'eau, du pain et du lait, vers les communautés sinistrées.

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