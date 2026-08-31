Algérie : Tebboune veut appliquer la peine de mort contre les auteurs d'incendies

En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune veut durcir les sanctions contre les pyromanes. Après une vague de feux de forêt qui a fait 12 morts dans plusieurs provinces de l’est du pays, il demande que la peine de mort puisse être prononcée contre les auteurs d’incendies volontaires.

Le ministre de la Justice doit présenter d’ici au 15 septembre une modification du code pénal. Actuellement, provoquer volontairement un feu de forêt est passible de trente ans de prison, voire de la réclusion à perpétuité dans certains cas.

La peine capitale existe toujours dans la législation algérienne, mais aucune exécution n’a eu lieu depuis 1993. Le président s’interroge aussi sur l’origine des récents incendies, plusieurs foyers ayant, selon lui, démarré presque simultanément en pleine nuit.

Abdelmadjid Tebboune a également ordonné l’indemnisation rapide des familles sinistrées et la réparation des habitations endommagées. Électricité, gaz, eau et télécommunications doivent être rétablis au plus vite.

Les incendies ont particulièrement frappé Béjaïa, Jijel et Tizi-Ouzou. Au moins 12 personnes sont mortes et 54 autres ont été hospitalisées pour des brûlures, dont six dans un état grave. Mais le bilan pourrait être plus élevé. Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a évoqué vendredi un bilan "très lourd", sans donner de chiffre précis.