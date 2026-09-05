La Guinée enterre les victimes de l'effondrement de la décharge de Dar-es-Salam

La Guinée a organisé vendredi des funérailles collectives pour les 36 personnes tuées dans l’effondrement d’une décharge publique dans le quartier de Dar-es-Salam, à Conakry, dans la nuit du 22 au 23 août.

Les cercueils contenant les corps sans vie des victimes ont été transportés vers une mosquée de Bambeto, en banlieue de Conakry, la capitale, pour les prières. La cérémonie a rassemblé des milliers de personnes.

Une semaine après le drame, les proches des victimes demeurent inconsolables.

"Nous sommes dans la désillusion totale. Nous sommes profondément bouleversés par cette tragédie. Nous ne savons pas quoi faire. Depuis ces événements, nous nous sommes remis entre les mains de l’État. Nous sommes ici dans la banlieue de Dixinn, mais rien ne nous a été proposé aujourd’hui", raconte Aboubacar Camara, victime de l’effondrement de la décharge.

L'événement avait un caractère triste : la séparation, entre pleurs et larmes mal réprimées face à ce cruel destin collectif. L’État est attendu au chevet des familles éplorées.

"De nombreux enfants ont perdu leurs parents. Nous demandons au gouvernement de prendre soin d’eux, car ce sont des enfants qui devraient aller à l’école. Ils n’ont plus de parents sur lesquels compter. Nous demandons à l’État de nous aider à prendre soin de ces enfants", a déclaré Aissatou Cissé, mère de victimes.

Les personnes mortes lors de ce drame reposent désormais pour l’éternité au cimetière de Bambeto, près de Conakry, la capitale.