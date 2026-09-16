Au moins 12 morts et des dizaines de disparus après l'effondrement d'un immeuble à Gaza

Les équipes de la Défense civile palestinienne, chargées des opérations de secours et de sauvetage à Gaza, poursuivent leurs recherches dans les décombres à la recherche de survivants. À l’aide d’engins lourds, elles dégagent les ruines et ont déjà retrouvé les corps d’enfants et d’autres victimes. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. L’immeuble, situé dans le quartier de Tal al-Hawa, à l’ouest de Gaza City, avait été endommagé par des frappes israéliennes au début de la guerre et présentait déjà de larges fissures lorsque des familles déplacées y ont trouvé refuge. Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Basal, indique que les secours ont été alertés de l’effondrement entre 2 h 15 et 3 h, heure locale, et ont immédiatement commencé à rechercher les personnes coincées à l’intérieur. Selon lui, les habitants connaissaient les risques, mais avaient peu d’alternatives pour se mettre à l’abri dans une enclave où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées. Les recherches se poursuivent, tandis que les soignants évacuent les corps vers les ambulances et les hôpitaux, notamment l’hôpital Al-Shifa. La Défense civile estime que plusieurs dizaines, voire près de 100 personnes, pourraient se trouver sous les décombres. Le bilan provisoire fait état d’au moins 12 morts, dont des enfants.