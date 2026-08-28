Guinée : six corps découverts dans une fosse commune à Forécariah

La découverte de six corps dans une fosse commune à Forécariah, dans le sud-ouest de la Guinée, suscite de nombreuses interrogations. Les victimes, retrouvées le 24 août dans une zone forestière, avaient les mains ligotées et les yeux bandés. Une enquête a été ouverte pour déterminer leur identité et les circonstances de leur mort.

Les corps auraient été découverts par des jeunes partis chercher du bois de chauffe dans la sous-préfecture d’Allassoyah, à une centaine de kilomètres de Conakry. Les autorités locales, les services de sécurité et le parquet de Forécariah ont ensuite été alertés.

Les dépouilles, qui n’ont pas encore été identifiées, ont été transférées à la morgue de l’hôpital de Forécariah. Des autopsies sont prévues dans le cadre de l’enquête.

La société civile réclame des réponses

Cette découverte a provoqué une vive émotion en Guinée. Plusieurs organisations de la société civile demandent aux autorités de faire toute la lumière sur l’affaire.

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) réclame notamment des autopsies indépendantes et des analyses ADN pour identifier les victimes.

Ses avocats évoquent également, avec prudence, la possibilité que certains corps puissent appartenir à des personnes portées disparues pour des motifs politiques. Cette hypothèse n’est toutefois pas établie à ce stade.

Le mouvement Tournons la page-Guinée demande de son côté une enquête « indépendante, transparente et crédible ».

La France appelle à une enquête transparente

Paris a également réagi à la découverte. La diplomatie française a exprimé sa « vive émotion » et appelé à ce que l’enquête ouverte par la justice guinéenne soit menée « en toute indépendance et en toute transparence ».

L’affaire ravive d’autant plus les inquiétudes qu’une première fosse commune avait déjà été découverte dans la région de Forécariah en octobre 2025.

Les autorités judiciaires guinéennes n’ont, pour l’heure, pas communiqué publiquement sur les premiers résultats de l’enquête.