Meurtre de Tupac Shakur : Duane Davis reconnu coupable 30 ans plus tard

Un jury a reconnu Duane "Keffe D" Davis coupable d’avoir orchestré le meurtre de l’icône du rap Tupac Shakur en 1996, apportant enfin une forme de conclusion à une affaire qui a captivé les fans de hip-hop et alimenté l’imaginaire collectif pendant près de trois décennies.

Âgé de 63 ans, Davis a été reconnu coupable d’un chef d’accusation de meurtre avec usage d’une arme mortelle. Il risque désormais la prison à perpétuité. Les jurés ont rendu leur verdict lundi à Las Vegas, après moins de trois heures de délibérations, au terme d’un procès qui a duré plusieurs semaines.

À l’annonce du verdict, la sœur de Tupac, Sekyiwa "Set" Shakur, a fondu en larmes avant d’enlacer les procureurs. Le fils de Davis, lui, a couvert son visage avec sa main.

Dans son réquisitoire final, le procureur adjoint principal Binu Palal a affirmé que Davis avait obtenu une arme et était "parti à la chasse" à Tupac Shakur et au cofondateur de Death Row Records, Marion "Suge" Knight, après que ces derniers eurent agressé son neveu plus tôt dans la soirée.

"Il est responsable du meurtre de Tupac Shakur", a déclaré le procureur aux jurés, les appelant à le déclarer coupable.

Les procureurs ont expliqué que, malgré des versions différentes au fil des années, Davis s’était à plusieurs reprises placé dans la Cadillac blanche d’où les tirs avaient été effectués. Selon eux, même s’il n’a pas appuyé sur la gâchette, il aurait ordonné l’attaque en tant que chef de gang influent, les jeunes hommes présents dans le véhicule, dont son neveu, étant susceptibles de lui obéir.

La défense a contesté ces accusations. L’avocat Michael Sanft a demandé aux jurés s’il existait la moindre preuve que Davis avait déjà donné des ordres similaires avant ou après la fusillade.

Le jury, composé de 16 membres dont quatre suppléants, a entendu les témoignages de 24 témoins de l’accusation et de trois témoins de la défense durant neuf jours d’audience.

Les procureurs ont indiqué que l’accusation liée à une implication dans un gang serait abandonnée en raison de difficultés liées aux témoins. Après le verdict, ils ont refusé de commenter, tandis que la famille de Tupac Shakur a déclaré attendre la condamnation prévue en octobre.