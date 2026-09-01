Afrique du Sud : le survol d'un stade par deux avions déclenche la polémique

Afrique du Sud
À la veille du choc de rugby entre les Springboks et les All Blacks s'étant déroulé samedi 29 août, deux avions de la compagnie aérienne sud-africaine Airlink ont survolé le stade DHL du Cap, déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.
Plusieurs internautes et médias ont dénoncé un survol à très basse altitude, estimé à environ 50 pieds au-dessus d’un stade rempli de spectateurs. Certains ont qualifié l’opération d’irresponsable.
La compagnie sud-africaine affirme que le survol avait été préparé, répété et validé par l’Autorité sud-africaine de l’aviation civile. Les deux avions Embraer, décorés aux couleurs des deux équipes, devaient lancer de manière spectaculaire cette grande affiche du rugby mondial.
Pour les organisateurs, il s’agissait d’un moment fort pour célébrer "la plus grande rivalité" du rugby. Pour les critiques, cette démonstration pose la question des limites des opérations de communication lors des grands événements sportifs.
Un coup de communication qui a fait parler… bien au-delà du terrain.
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