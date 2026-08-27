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Afrique du Sud : Ndodana Tshuma reste en détention dans l’attente de son extradition

Ndodana Mkhanyisi Tshuma comparaît devant un tribunal à Johannesburg, Afrique du Sud, le 13 juillet 2026.   -  
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By Laetitia Lago Dregnounou

avec AP

Afrique du Sud

Ndodana Tshuma, ressortissant britannique suspecté du meurtre de son épouse et de leurs deux enfants au Royaume-Uni, restera en détention provisoire en Afrique du Sud jusqu’en septembre.

L’homme de 46 ans a comparu brièvement jeudi devant le tribunal de première instance de Johannesburg, dans le cadre de la procédure d’extradition engagée à son encontre.

Selon la justice sud-africaine, les documents nécessaires à son extradition sont désormais arrivés du Royaume-Uni, où Tshuma est recherché pour le meurtre de sa femme et de ses deux enfants. Il fait également l’objet de poursuites pour détention illégale d’une arme à feu et de munitions.

L’audience reportée en septembre

L’affaire, qui porte à la fois sur les accusations de meurtre et sur la demande d’extradition, a été renvoyée aux 8 et 10 septembre afin de permettre à la défense de mieux préparer son dossier.

Citoyen britannique d’origine zimbabwéenne, Ndodana Tshuma a été arrêté à Johannesburg le 10 juillet, en vertu d’un mandat d’arrêt émis par les autorités anglaises.

Un statut migratoire modifié

Entré légalement en Afrique du Sud, Tshuma a depuis été déclaré persona non grata par les autorités. Son statut d’immigration a également été modifié à la suite de son arrestation.

La procédure sud-africaine doit désormais déterminer les conditions de son éventuelle extradition vers le Royaume-Uni, où il est recherché dans le cadre de l’enquête sur le triple meurtre.

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