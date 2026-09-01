Afrique du Sud : 13 suspects détenus après le démantèlement d'un labo de meth

Une audience judiciaire s’est tenue en Afrique du Sud après l’arrestation de suspects lors de la perquisition d’une ferme isolée de Swartruggens, à 170 kilomètres au nord-ouest de Johannesburg. Les enquêteurs y ont découvert une installation de production de méthamphétamine à l’échelle industrielle.

Le magistrat a ordonné le maintien en détention de 13 accusés, dont quatre ressortissants mexicains. Ils resteront derrière les barreaux jusqu’au 21 septembre 2026, date prévue pour le prononcé du jugement.

La police avait annoncé l’arrestation de 11 suspects lors de l’opération. Cette perquisition a permis de mettre au jour d’importantes installations destinées à la production de drogue : cuves de produits chimiques, fûts et bassins de déchets étaient dispersés dans la propriété, dissimulée sous des bâches au milieu d’une zone boisée.

La valeur des stupéfiants susceptibles d’avoir été produits sur le site est estimée par les autorités à 250 millions de rands, soit environ 15 millions de dollars.

La propriété se présentait officiellement comme un lodge touristique. Ce sont des riverains qui ont alerté les autorités après avoir constaté de fortes odeurs chimiques provenant du domaine.

Les enquêteurs ont également découvert sur place une installation de traitement de l’or, ainsi que d’importantes quantités de matériaux aurifères. Les autorités n’ont pas précisé, à ce stade, si cette activité était directement liée à la production de méthamphétamine.

Des Mexicains régulièrement interpellés

La présence de ressortissants mexicains parmi les personnes impliquées attire l’attention des enquêteurs. Plusieurs opérations récentes contre des laboratoires clandestins en Afrique du Sud ont en effet conduit à l’arrestation de ressortissants mexicains.

En septembre dernier, cinq Mexicains avaient été arrêtés après la découverte d’un autre laboratoire clandestin, situé dans une zone rurale à environ 250 kilomètres au sud-est de Johannesburg. La saisie de méthamphétamine avait alors été évaluée à 350 millions de rands.

En juillet 2024, les autorités sud-africaines avaient également annoncé la confiscation de drogues d’une valeur d’environ deux milliards de rands et l’arrestation de trois ressortissants mexicains. Quelques mois plus tard, en novembre, une nouvelle opération avait permis de saisir pour 100 millions de rands de méthamphétamine et d’arrêter un autre Mexicain.

L’Afrique du Sud constitue un important point de transit pour les réseaux internationaux de stupéfiants, notamment en raison de sa position géographique et de l’importance de ses échanges commerciaux. L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime souligne également l’essor du marché des drogues de synthèse dans le pays.

Selon la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ces laboratoires clandestins peuvent notamment alimenter les marchés internationaux, alors que la demande de méthamphétamine et de cocaïne demeure élevée en Australie et en Nouvelle-Zélande, où les prix de détail comptent parmi les plus élevés au monde.