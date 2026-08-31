RDC : l’épidémie d'Ebola dépasse les 6 000 cas confirmés

En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a franchi un nouveau seuil.

Plus de 6 000 cas confirmés, selon les autorités. D'après les chiffres communiqués lundi par le ministère de la Communication, 6 041 personnes ont été infectées et 2 911 en sont mortes. Cette épidémie est désormais la plus importante de l'histoire du pays, dépassant celle de 2018-2020.

Elle est due à la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin ni traitement approuvés. Les équipes de riposte sont déployées dans six provinces touchées, avec un effort particulier concentré sur l'Ituri, le Nord-Kivu et le Haut-Uele. Le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochains jours.

Face à l'urgence de la situation, pas moins de quatre vaccins étaient déjà en cours de mise au point, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à Singapour, tous soutenus par la Cepi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, un partenariat international public-privé basé à Olso. L'Égypte a annoncé la mise au point d'un vaccin candidat contre le variant Bundibugyo.