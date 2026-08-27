Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Algérie : 12 personnes tuées dans des incendies de forêt

La fumée et les incendies près de Tizi Ouzou, à environ 100 km à l'est d'Alger, le 10 août 2021.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

avec AFP

Algérie

En Algérie, des incendies de forêt ont fait 12 morts et des dizaines de blessés mercredi dans le nord-est du pays, selon un bilan publié par les autorités.

Cinq personnes ont été tuées dans la province de Jijel, quatre à Béjaïa et trois dans la province de Tizi Ouzou, a précisé le ministre algérien de l’Intérieur.

Ce bilan est bien supérieur à celui des médias locaux, qui faisaient état de deux morts et d’un nombre indéterminé de blessés dans la province côtière de Béjaïa. De nombreux habitants de cette ville, à environ 300 kilomètres de la capitale, Alger, ont été évacués.

Les pompiers luttaient, mercredi, contre ces incendies, 69 au total, selon les données de l’Agence de la protection civile. Trois grands axes routiers reliant les régions de l’est du pays ont été fermés.

Le changement climatique amplifie l’impact des feux de forêt en provoquant des sécheresses de plus en plus fréquentes et une chaleur intense.

Près de 2 000 incendies ont été enregistrés en juillet sur l’ensemble du territoire.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.