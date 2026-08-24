Tunisie : des manifestations éclatent après le naufrage d'un bateau de migrants

Les habitants de Ben Guerdane, une ville du sud-est de la Tunisie située à environ 550 kilomètres de Tunis et proche de la frontière libyenne, ont manifesté ce week-end après le naufrage d'un bateau transportant 15 migrants tunisiens.

Quatorze des tunisiens présent à bord du bateau étaient originaires de la région. Plusieurs routes ont été bloquées et des pneus incendiés lors de ces manifestations nocturnes qui ont suivi l’annonce du naufrage.

La Garde nationale tunisienne a déclaré dimanche avoir repêché 12 corps en mer après le naufrage d’un bateau transportant des migrants au large de la côte sud-est du pays ; deux personnes sont toujours portées disparues.

Le bateau transportait 15 personnes, dont une seule a pu être secourue après son naufrage, survenu vendredi soir à environ 14 milles marins au large de Zarzis.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a indiqué au début du mois que le nombre de décès de migrants sur la route de la Méditerranée centrale avait plus que doublé au cours des quatre premiers mois de 2026 par rapport à la même période l’année dernière.

Au moins 914 migrants sont morts ou portés disparus sur cette route cette année, selon l'OIM. En 2023, la Tunisie a signé un accord de 255 millions d’euros (290 millions de dollars) avec l’Union européenne, dont près de la moitié était destinée à la lutte contre l’immigration clandestine. Cet accord, fortement soutenu par le gouvernement d'extrême droite italien, visait à renforcer la capacité de la Tunisie à empêcher les bateaux de quitter ses côtes.