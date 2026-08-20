Zambie : un ancien ministre tué par balle lors d’une opération de police

Un ancien ministre zambien a été tué par balle lors d’une opération des forces de sécurité menée au domicile du principal chef de l’opposition, a annoncé mercredi soir la police, quelques jours après la réélection du président sortant Hakainde Hichilema pour un deuxième mandat.

Le raid, mené au lendemain de l’élection présidentielle du 13 août, avait été présenté la semaine dernière par le gouvernement comme une opération visant une milice présumée, considérée comme « une menace grave pour la sécurité de l’État ». Onze personnes avaient alors été arrêtées.

Brian Mundubile, principal adversaire de M. Hichilema lors du scrutin, avait affirmé que l’opération s’était déroulée à son domicile et que le député Mutotwe Kafwaya avait été touché par balle. Il avait toutefois indiqué être sans nouvelles de celui-ci depuis l’intervention.

M. Mundubile, qui s’est ensuite placé à l’abri, a fermement rejeté les accusations selon lesquelles son alliance, le NRPUP, serait impliquée dans « une insurrection, des activités miliciennes ou tout autre comportement de ce type ».

La police confirme la mort de Kafwaya

Après plusieurs jours de pression de la part de la famille de Mutotwe Kafwaya, la police a finalement confirmé mercredi soir sa mort lors de l’opération menée par une force opérationnelle conjointe.

Selon les autorités, les forces de sécurité ont essuyé « des tirs et une résistance de la part d’individus non identifiés », les contraignant à riposter.

« Au cours de l’intervention, un homme non identifié a été mortellement blessé », a précisé la police dans son communiqué. Parmi les onze personnes interpellées figurent trois anciens commandos, selon les autorités.

De son côté, Brian Mundubile a affirmé que plusieurs membres de son service de sécurité ainsi que des personnalités de l’opposition avaient été arrêtés lors de l’opération.

Âgé de 49 ans, Mutotwe Kafwaya avait été ministre sous le gouvernement du Front patriotique entre 2016 et 2021, avant de rejoindre les rangs de l’opposition.

Le Front patriotique est le principal rival du Parti uni pour le développement national (UPND) du président Hakainde Hichilema. Kafwaya avait ensuite siégé comme député d’opposition durant le premier mandat de M. Hichilema, entre 2021 et 2026.

Cette opération intervient dans un contexte politique particulièrement tendu après l’élection présidentielle du 13 août.

Le président sortant, surnommé « HH », a été réélu avec environ 60 % des suffrages, contre 38 % pour Brian Mundubile, selon les résultats publiés mardi par la commission électorale.