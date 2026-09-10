Ebola en RDC : des survivants sensibilisent les élèves de Beni

L’association des survivants d’Ebola de Beni, dans l’est de la République démocratique du Congo, épicentre de l’épidémie d’Ebola, a organisé une séance de sensibilisation à l’intention des élèves à l’occasion de la rentrée scolaire.

Les survivants se sont adressés aux élèves la semaine dernière, alors que les autorités luttent contre cette épidémie, qui a fait près de 3 200 morts sur plus de 6 600 cas confirmés.

"Nous sommes venus ici aujourd’hui pour sensibiliser le public, car nous faisons nous-mêmes partie des personnes qui ont été touchées par la maladie. Maintenant que nous nous sommes remis d’Ebola, nous avons à cœur de partager notre expérience et de transmettre les leçons que nous avons tirées de ce que nous avons vécu. Nous avons également visité des écoles aujourd’hui car plusieurs cas d’Ebola ont été confirmés à Beni", s'est confiéeGisèle Nziavake, survivante d’Ebola.

L'épidémie d'Ebola se propage dans six provinces de l'est du Congo dans des conditions parmi les plus difficiles qu'on puisse imaginer, aggravées par les violences des rebelles, les déplacements de population et les mouvements intenses de population.

"Se tenir devant les enfants en ce moment est un peu difficile pour nous, car nous sommes confrontés à de nombreux défis. D’abord, nous avons des robinets, mais il arrive que l’eau ne coule pas pendant deux, trois, voire quatre jours. Ensuite, nous n’avons même pas de thermomètre", pour prendre la température des élèves a expliqué Rebecca Kahindo Kaputu, enseignante à l’école primaire de Mapambazuko.

La faiblesse du système de santé et de surveillance complique également la tâche des équipes d’intervention, tout comme l’insuffisance de la recherche des contacts et des tests en laboratoire.

"Inspirons-nous des témoignages de nos pairs – les survivants d’Ebola, y compris ceux qui ont survécu à la dixième épidémie d’Ebola – afin de comprendre comment aider la communauté à se protéger et veiller à ce que toutes les mesures susceptibles de nous aider à lutter contre cette maladie soient respectées, et pour que les enseignants puissent s’impliquer et s’engager dans ce grand combat", a indiqué Mbusa Kavunga Osée, président du Programme d’aide aux familles touchées par Ebola (PAFTV).

Les autorités ont commencé à vacciner les professionnels de santé en première ligne avec le vaccin Evrebo, qui, selon l’Organisation mondiale de la santé, pourrait offrir une certaine protection contre Ebola, mais il n’existe aucune preuve concluante de son efficacité contre le virus actuel**.**

Les autorités sanitaires estiment que l’ampleur réelle de la crise est probablement trois fois supérieure aux statistiques officielles, car la maladie continue de progresser plus vite que les efforts déployés pour la contenir.