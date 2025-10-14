Libye : l'UE collabore depuis longtemps avec Khalifa Haftar sur des questions « techniques » liées à la migration (sources Euronews)

La Commission européenne s'est constamment engagée avec les dirigeants de l'est de la Libye, y compris l'armée dirigée par Khalifa Haftar, à un "niveau technique" pour discuter de la gestion des migrations, a déclaré un fonctionnaire de l'UE à Euronews.

La Commission et l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex accueillent une délégation libyenne sur la migration pour deux "visites techniques" cette semaine, a confirmé l'institution lors d'une conférence de presse vendredi. Les réunions auront lieu à Bruxelles et au siège de Frontex à Varsovie.

L'échange réunira "toutes les parties" de la Libye et les fonctionnaires de l'UE dans la même pièce. Il a confirmé la présence du gouvernement de l'est de la Libye et de son bras armé, qui ne sont pas reconnus internationalement.

Toutefois, un fonctionnaire de l'UE a déclaré que le fait de se retrouver dans la même pièce que le gouvernement non-reconnu et son armée opérationnelle n'était pas une nouveauté.

"Nous avons eu plusieurs réunions techniques à Bruxelles et en Libye au cours des dernières années", a déclaré le fonctionnaire.

Les discussions techniques sont décrites comme telles parce qu'aucune personnalité politique n'est impliquée, mais uniquement des fonctionnaires de l'UE.

Les discussions porteront, entre autres, sur "la limitation des départs et des flux [irréguliers] à travers la Libye, conformément aux normes en matière de droits de l'homme", a déclaré un deuxième fonctionnaire de l'UE.

Ces réunions interviennent peu après que les autorités libyennes ont annoncé leur intention d'organiser le retour volontaire des migrants, depuis les centres qu'elles contrôlent vers les pays d'origine des migrants.

La Libye reste un pays clé pour Bruxelles en ce qui concerne les flux migratoires. Selon les dernières données de Frontex, le corridor Est de la Libye-Crète a connu une forte augmentation en septembre, avec des détections en hausse de 280% par rapport à 2024. Le nombre total de départs de Libye a augmenté de 50 % par rapport à l'année précédente.

Les "amis de Poutine"

Depuis la fin du règne de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est politiquement fragmenté, avec des puissances concurrentes engagées dans une guerre civile et des milliers de milices disséminées dans la nation nord-africaine.

Au fil des ans, Khalifa Haftar et son fils, Saddam, ont renforcé les liens politiques et militaires avec la Russie, ce qui a culminé avec la visite officielle de Khalifa Haftar à Moscou en mai de cette année.

La Russie a établi sa présence militaire dans des régions clés de la Libye, notamment la base aérienne d'Al-Khadim, près de Benghazi, et le port de Tobrouk, une plaque tournante fréquente pour les départs de migrants et la ville où se trouve la principale base du gouvernement de l'Est et de son armée.

Dans cette partie du pays, la brigade maritime Tariq Bin Ziyad, dirigée par Saddam Haftar, est également opérationnelle et a déjà intercepté des bateaux de migrants dans les eaux internationales, en coordination avec les autorités européennes.

Haftar entretient également de bonnes relations avec l'Égypte et les Émirats arabes unis et a des liens étroits avec Washington, puisqu'il a passé des décennies en exil du régime de Kadhafi aux États-Unis.

Les forces gouvernementales de Tripoli observent les affrontements avec les forces dirigées par le général Khalifa Haftar au sud de la capitale Tripoli, le 21 mai 2019. AP Photo

C'est la première fois que des responsables de l'est de la Libye se rendent à Varsovie, siège de Frontex.

"Il y a beaucoup de pression de la part de Bruxelles pour s'engager avec la Libye en ce moment. Frontex le fera, mais toujours avec un message en tête : toute coopération doit respecter les droits de l'homme et l'État de droit ", ont confirmé deux responsables de Frontex à Euronews.

Contrairement à la Commission européenne, il s'agissait pour Frontex de la "première réunion avec des responsables libyens depuis des années", et c'est probablement la première fois qu'elle a un contact avec la partie orientale du pays, a déclaré l'un des deux responsables de Frontex.

"Je n'ai pas connaissance de contacts antérieurs", a confirmé la source.

"La visite technique permettra à la délégation libyenne de se familiariser avec le travail de Fontex et son rôle dans le soutien aux pays de l'UE aux frontières extérieures", explique le fonctionnaire de Frontex.

Plus de tabou

L'UE a une longue tradition de coopération avec les autorités libyennes sur les questions migratoires, qui remonte à 2013, lorsque la mission d'assistance aux frontières en Libye (EUBAM) a été lancée.

Mais jusqu'à présent, cette coopération s'est faite dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement de Tripoli.

Cependant, dans une lettre datée de juin 2025 adressée aux 27 dirigeants de l'UE, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a explicitement déclaré qu'il était nécessaire de travailler "avec les autorités de l'ouest et de l'est du pays" pour renforcer la gestion des frontières et lutter contre le trafic de migrants.

Depuis lors, la Commission a entamé une activité diplomatique, soutenue par certains pays de l'UE, avec les autorités de l'Est.

Mais le début de cette nouvelle ère d'engagement s'est heurté à des obstacles.

En juillet, une visite à Benghazi du commissaire chargé des migrations, Magnus Brunner, en compagnie de ministres italiens, grecs et maltais, s'est soldée par un incident diplomatique, Brunner et les représentants européens ayant été expulsés.

Selon un fonctionnaire anonyme qui a partagé des informations avec Euronews à l'époque, la délégation européenne a refusé de poser pour une photo avec le gouvernement de l'est de la Libye avant une réunion avec les militaires de Haftar.

En réponse, les représentants du gouvernement ont riposté, déclarant le commissaire et le ministre "persona non grata" et leur demandant de quitter le pays.

Bien que les fonctionnaires de l'UE aient mentionné le respect des droits de l'homme comme faisant partie de l'approche de la gestion des migrations, les agences de l'ONU, les organisations de la société civile et les journalistes ont constamment rapporté des abus systématiques, des tortures et des détentions de migrants dans toutes les régions de la Libye et dans les eaux internationales, avec des incidents impliquant également des sauveteurs et des pêcheurs.

En juillet, Amnesty International a qualifié l'engagement global de l'UE envers la Libye de "faillite morale".

"La coopération migratoire de l'UE avec les autorités libyennes, qui n'a aucune valeur morale, équivaut à une complicité dans d'horribles violations des droits de l'homme. Les tentatives d'arrêter les départs à tout prix témoignent d'un mépris total pour la vie et la dignité des migrants et des réfugiés", a déclaré l'organisation.