Gabon : les avocats d’un opposant en prison demandent l’intervention de la France [Africanews Today]

Brice Clotaire Oligui Nguema est en France. Au menu de la visite d’État de trois jours du président gabonais, les questions économiques, culturelles et militaires. Les avocats de l’opposant gabonais Bilie-By-Nze, détenu depuis avril, appel la France à faire pression sur le chef de l’Etat gabonais.

De nombreux Botswanais recrutés par Moscou sont forcés de combattre en Ukraine. C’est ce que soulignent les autorités de Gaborone, qui mettent en garde leurs ressortissants contre ce qu’elles qualifient de recrutement trompeur de la Russie.

En Côte d’Ivoire, une enveloppe de 80 milliards de dollars est disponible pour le financement du plan de développement à l’horizon 2030. Les autorités misent sur les entreprises locales pour l’atteinte de cet objectif.

Agenda

21–22 juillet 2026 – Accra, au Ghana

Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur la santé. Elle sera consacrée à l’éradication du sida et de la Tuberculose d’ici à 2030, à la réduction des décès maternels évitables, à l’extension de la couverture sanitaire universelle et au renforcement des systèmes de santé à travers le continent.

Du 20 au 22 juillet 2026 – Marrakech, Maroc – Sunrise Generation Festival

L’événement réunira des DJ internationaux et régionaux pour 48 heures de musique techno, house et électronique non-stop, dans un cadre désertique en plein air, au pied des montagnes de l’Atlas. Le festival devrait attirer des amateurs de musique électronique venus de tout le Maroc et de l’étranger.

25 juillet 2026 – Maroc – Coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026

Le plus grand tournoi de football féminin d’Afrique démarre au Maroc, réunissant les meilleures équipes nationales du continent.

Du 24 au 28 juillet 2026, le Bénin accueille la 5ᵉ édition du Festival international du film documentaire de Porto-Novo.