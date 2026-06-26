Folie à Shibuya après la qualification du Japon, qui défiera le Brésil en seizièmes

Les supporters japonais avaient investi les bars sportifs et les fan zones de Tokyo avant de converger vers le célèbre carrefour de Shibuya, où ils ont agité des drapeaux et entonné des chants au coup de sifflet final. Sous la surveillance de la police, des milliers de fans ont célébré la qualification du Japon pour les seizièmes de finale, une nouvelle étape marquante pour une équipe désormais attendue au tournant. Deuxième du groupe F, la sélection affrontera désormais le Brésil à Houston. À Arlington, au Texas, le Japon avait ouvert le score grâce à Daizen Maeda avant que la Suède n’égalise six minutes plus tard par Anthony Elanga. Ce match nul permet aux deux équipes de poursuivre leur parcours dans la compétition. Pour le Japon, il s’agit d’une troisième qualification consécutive pour la phase à élimination directe et d’une cinquième en sept participations depuis son premier huitième de finale, lors du Mondial 2002 coorganisé avec la Corée du Sud. Les supporters ont salué la solidité défensive de leur équipe, notamment après une seconde période plus difficile, et affichent leur confiance avant le choc face au Brésil, prévu lundi à Houston.