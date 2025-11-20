Japon : des innovations technologiques pour répondre aux défis de sécurité alimentaire mondiale

À la Techno Farm Keihanna, dans la préfecture de Kyoto, 30 000 pieds de laitue sont produits chaque jour avec un minimum de main-d'œuvre. Le directeur de l'usine, Matsumura Tatsuya, a déclaré : « Le processus d'essais et d'erreurs que nous avons accumulé depuis 2018 a conduit à une production stable, ce qui constitue un atout important. » Terao Tasuku, de Tokyu Land Corporation, estime que l'automatisation pourrait bientôt atteindre les pays en développement en raison de la baisse des coûts.

Dans la préfecture de Kanagawa, le PDG de Mebiol Inc., Yoshioka Hiroshi, a présenté le film IMEC, qui remplace le sol et bloque les microbes. « Notre technologie de films peut améliorer la qualité des récoltes et contribuer à améliorer le statut des femmes », a-t-il déclaré. À la ferme QUON, dans la préfecture de Hyōgo, Fujimoto Shizuka utilise le film IMEC pour cultiver des tomates plus sucrées et former des agricultrices, prouvant ainsi que l'innovation et l'inclusion peuvent aller de pair.