"Matcha mania", le populaire thé japonais gagne le Maroc

Le matcha, une forme de thé vert en poudre, attire l'attention du monde entier en raison de ses bienfaits uniques pour la santé.

Sur ces hectares de terres, les buissons de thé entièrement recouverts d'une toile noire, trois semaines avant leur récolte le thé moulu plus connu sous le nom de matcha pousse à l'ombre, une étape clé essentielle qui augmente sa teneur en chlorophylle et l'enrichit en L-théanine, un calmant naturel. L'engouement pour ce thé japonais touche le monde entier. Le hashtag Matcha Tok cumule des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux.

Les jeunes Marocains ne sont pas en reste, et chacun y va de sa recette, dans ce restaurant, on sert du matcha Latte, un mélange de la poudre du thé, du lait et des glaçons. "J'ai beaucoup entendu parler du matcha, alors je l'ai inclus dans ma routine quotidienne. Il a de nombreux avantages et contient des vitamines que je prends habituellement tous les jours" explique une étudiante marocaine.

Des études montrent que la L-théanine, associée à la caféine naturellement présente dans le matcha, peut améliorer l'attention et la concentration.

L'engouement pour le matcha a donné naissance à un mouvement visant à promouvoir une consommation plus responsable. Une effervescence alimentée par les réseaux sociaux où les influenceurs partagent les recettes de préparations, avis et conseils.

Au pays du matcha, entre 2010 et 2023, la production a presque triplé selon le ministère de l'Agriculture attirant de nouveaux producteurs. Les exportations de thé vert, y compris le matcha, ont également augmenté de 25% l'année dernière atteignant 250 millions de dollars.