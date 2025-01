Scènes de chaos à Goma alors que les rebelles du M23 prennent le contrôle de la ville

Des corps, pour la plupart vêtus de vêtements militaires, gisaient encore ce jeudi dans les rues de Goma, témoins du chaos récent qui a opposé les rebelles du M23 aux forces armées congolaises depuis le 26 janvier. Malgré l'appel des combattants à la réouverture des commerces, une grande partie de la ville restait sans électricité ni eau. Le Mouvement du 23 mars (M23), né en 2012 d'une mutinerie d'anciens rebelles tutsis, a repris les armes en 2021, soutenu par le Rwanda. Les combats ont déplacé 500 000 personnes et aggravé la crise humanitaire dans l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a promis une « réponse vigoureuse et coordonnée » pour repousser les insurgés, qui avancent désormais vers le centre de la province du Sud-Kivu, selon des sources locales. Les experts de l'ONU estiment que le M23 bénéficie du soutien de près de 4 000 soldats rwandais, une force bien plus importante qu'en 2012. Pendant que certains habitants tentaient de reprendre une vie normale, d'autres fuyaient encore, craignant une nouvelle escalade de violence.