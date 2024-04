Afrique du Sud : après le hit "Water", Tyla va sortir son 1er album

A 22 ans, Tyla a annoncé la sortie de son premier album éponyme.

La jeune star originaire d'Afrique du Sud s'est révélée aux yeux du monde entier en 2023 avec son morceau "Water". Un titre très suggestif qui compte parmi les plus gros tubes mondiaux de l'année dernière. Avec ce nouvel album, l’artiste réalise un rêve d’enfance.

_"Depuis toute petite, j'étais cette fille qui disait à tout le monde : "Hé, je vais devenir la plus grande pop star". Je chantais pour les gens, j'étais cette personne. Et aujourd'hui encore, je pense que l'on n'a qu'à affirmer ce que l'on souhaite pour y parvenir. Et j'ai l'impression qu'on met plus de cœur à l'ouvrage en verbalisant ce que l'on veut",_Raconte Tyla.

Tyla fait découvrir au monde des sonorités caractéristiques de l'afropop et de l'amapiano, qui se traduit par "les pianos" en langue zouloue, une fusion de musique house kwaito et de jazz, souvent animée par des tambours en rondins. En résulte des sons plus envoutants les uns que les autres.

Propulsée par le titre "Water", enregistré à Cape Town, Tyla a conquis le monde entier et remporté un Grammy, avant même la sortie de son album, elle est rapidement devenue l'une des figures de proue de la démocratisation de la musique originaire d'Afrique.

"_J'ai toujours voulu être à ce niveau. J'ai toujours voulu promouvoir la culture, faire progresser la musique que nous produisons littéralement depuis des années, des années et des années en Afrique. Et nous éavons assuré le succès chez nous, mais maintenant il est temps de se développer et de partager cela avec le reste du monde. Je suis donc ravie d'être l'une des artistes qui s'apprêtent à le faire, surtout pour l'Afrique du Sud et l'Afrique, car nous avons vraiment besoin de ces artistes. Et il y en a beaucoup d'autres qui cartonnent aussi. Alors oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ",_a-t-elle déclaré.

Ce nouvel album comprend une version du titre water remixée par Travis Scott, déjà téléchargée par 30 millions d'auditeurs sur Spotify. Même s'il sort au printemps, l'album de 14 titres de Tyla, aux rythmes sulfureux et vibrants, annonce déjà la saison estivale.