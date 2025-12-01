Bienvenue sur Africanews

1er décembre, le monde commémore la journée mondiale de la lutte contre le sida

By Laetitia Lago Dregnounou

ONUSIDA

Surmonter les perturbations, transformer la riposte au Sida, c'est autour de ce thème que le monde commémore la journée mondiale de la lutte contre le sida.

La crise de financement menace de réduire à néant les progrès atteints en plusieurs décennies rappelle l'ONUSIDA. Les pays sont invités à opérer des changements radicaux dans la programmation et le financement de la lutte contre le VIH. La communauté internationale est appelée à s'unir pour combler le déficit de financement en aidant les pays à en matière de prévention et de traitement du VIH.

Selon les dernières statistiques de l'ONUSIDA, sur le continent, près de 26 millions de personnes vivent avec le VIH 90 % d'entre elles connaissent leur statut. Environ 650 000 personnes ont contracté le virus l'année dernière.

L'objectif d'élimination régional et mondial n'a pas été atteint, mais il reste possible estime l'ONUSIDA, si le monde choisit des solutions transformatrices nécessaires pour améliorer l'accès aux services plutôt que le repli. Mettre fin au sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030 demeure un engagement.

