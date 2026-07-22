Le Nigeria et l'Allemagne s'engagent à renforcer leurs relations commerciales

L’Allemagne veut renforcer ses relations commerciales avec le Nigeria. Une volonté exprimée mercredi par son ministre des Affaires étrangères lors d’une rencontre avec la cheffe de la diplomatie nigériane.

C’était au terme de sa visite de deux jours dans le pays le plus peuplé d’Afrique. Les échanges bilatéraux ont progressé d’environ 10 % l’année dernière.

''Avec cette visite, j’espère encourager davantage d’entreprises allemandes à investir ici. C’est pourquoi je suis accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires et que nous avons commencé notre visite hier à Lagos.'', a déclaré Johann Wadephul, ministre allemand des Affaires étrangères.

La visite du chef de la diplomatie allemande intervient alors que le Nigeria s’engage dans une série de réformes économiques pour attirer les investisseurs. Il s’agit notamment de la libéralisation du taux de change du naira, de la refonte du code fiscal.

''Le Nigeria reste déterminé à mettre en œuvre les conclusions convenues. Nous avons continué à faire avancer les réformes économiques visant à améliorer le climat d’investissement, à renforcer la gouvernance, à élargir les possibilités de participation du secteur privé et à promouvoir une croissance économique durable'', a déclaré Bianca Odumegwu-Ojukwu, ministre nigériane des Affaires étrangères.

Lundi, le ministre allemand des Affaires étrangères était en Mauritanie. Après le Nigeria, il est attendu en Afrique du Sud jeudi.