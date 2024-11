ONUSIDA : le nombre d'infections au VIH en hausse dans 28 pays

À l'approche de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, l'ONUSIDA a publié un rapport crucial appelant les dirigeants à intégrer les droits de l'homme dans leur stratégie de lutte contre le sida.

Malgré des progrès notables, l'agence des Nations Unies a averti que le monde n'est pas encore sur la bonne voie pour éradiquer le sida en tant que menace pour la santé publique. Parmi les 39,9 millions de personnes vivant avec le VIH, près de 9,3 millions n'ont toujours pas accès à un traitement vital. L'année dernière, 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida, et 1,3 million de nouvelles infections ont été signalées dans le monde. Dans 28 pays, le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter.

L'ONUSIDA souligne qu'il est impératif que toutes les personnes ayant besoin de traitements puissent y accéder sans crainte. Les obstacles à cet accès, liés à des facteurs comme la violence sexiste, les discriminations ou le manque d'éducation pour les filles, restent des défis majeurs. Lorsque les individus sont confrontés à des risques en raison de leur identité, de leur orientation sexuelle ou de leur appartenance communautaire, l'accès aux services de santé, essentiels pour la lutte contre le VIH, devient un combat pour leur survie.

Pour mettre fin à la pandémie de sida, il est impératif que les droits de tous soient protégés. Protéger les droits humains de chaque individu est non seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité pour garantir que la santé de tous soit préservée et que la fin du sida soit une réalité.

La science continue d'innover dans la lutte contre le sida, avec des avancées significatives comme les médicaments à longue durée d'action, qui ne nécessitent que quelques injections par an. Ces traitements pourraient représenter un tournant majeur dans la gestion du VIH, mais leur succès dépendra d'une approche basée sur les droits de l'homme. Il est crucial que la technologie soit partagée de manière équitable pour faire baisser les prix et permettre la production locale dans toutes les régions du monde, en particulier dans les pays à faible revenu.

Vaincre le Sida par tous les moyens

Le nouveau rapport de l'ONUSIDA rassemble les dernières recherches, des études de cas et des recommandations pour guider le monde vers l'éradication du sida. Il inclut des témoignages et essais d'influents leaders mondiaux, tels que Elton John, l'archevêque du Cap Thabo Makgoba, le président irlandais Michael D. Higgins, Volker Türk (haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme), et Adeeba Kamarulzaman, l'ancien président de la Société internationale du sida. Ces contributions appellent à adopter une approche fondée sur les droits pour mettre fin à l'épidémie.

Le rapport offre une feuille de route claire, affirmant que la clé pour éradiquer le sida réside dans la protection des droits humains. Cette approche est essentielle pour garantir l'accès aux traitements et services de santé pour toutes les personnes, indépendamment de leur statut socio-économique ou de leur situation géographique.

En 1986, il n'existait pas de traitement contre le VIH, et les personnes vivant avec le virus n'avaient aucun moyen de vivre longtemps et en bonne santé. Aujourd'hui, grâce aux progrès médicaux, une femme séropositive qui suit un traitement antirétroviral peut non seulement vivre une vie longue et en bonne santé, mais aussi donner naissance à un enfant en bonne santé, sans transmettre le virus pendant la grossesse ou l'allaitement.