L'ONUSIDA appelle à l'action face à la réduction du financement international

La riposte mondiale au VIH a subi son revers le plus important depuis des décennies, avertit un nouveau rapport de l'ONUSIDA publié aujourd'hui (25 novembre) à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2025.

Le rapport 'Surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida' détaille les conséquences considérables des réductions du financement international et du manque de solidarité mondiale qui ont provoqué une onde de choc dans les pays à revenu faible et intermédiaire lourdement touchés par le VIH.

Les réductions brutales de l'aide internationale à la lutte contre le VIH en 2025 ont aggravé les déficits de financement existants. L'OCDE estime que l'aide extérieure à la santé devrait diminuer de 30 à 40 % en 2025 par rapport à 2023, ce qui entraînera des perturbations immédiates et encore plus graves des services de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

"La crise de financement a mis en évidence la fragilité des progrès pour lesquels nous nous sommes tant battus", a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONUSIDA. "Derrière chaque point de données de ce rapport, il y a des personnes - des bébés et des enfants qui n'ont pas pu bénéficier d'un dépistage ou d'un diagnostic précoce du VIH, des jeunes femmes qui n'ont pas pu bénéficier d'un soutien en matière de prévention et des communautés qui se retrouvent soudainement sans services ni soins. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous devons surmonter cette perturbation et transformer la riposte au sida.

Si les objectifs de la prochaine stratégie mondiale de lutte contre le sida pour 2030 ne sont pas atteints, 3,3 millions de nouvelles infections par le VIH pourraient survenir entre 2025 et 2030.

Aujourd'hui, 40,8 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, 1,3 million de nouvelles infections ont eu lieu en 2024 et 9,2 millions de personnes n'ont toujours pas accès au traitement.

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONUSIDA appelle les dirigeants du monde entier à

- Réaffirmer la solidarité mondiale, le multilatéralisme et l'engagement collectif à combattre et à mettre fin au sida ensemble.

- Maintenir le financement de la riposte

- Investir dans l'innovation, y compris dans des options abordables de prévention et de traitement à longue durée d'action.

- Défendre les droits de l'homme. Renforcer les communautés.

"C'est le moment de choisir", a insisté Mme Byanyima. "Nous pouvons laisser ces chocs réduire à néant des décennies d'acquis durement gagnés, ou nous pouvons nous unir derrière la vision commune de mettre fin au sida. Des millions de vies dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui".