Fatmata Binta nommée ambassadrice régionale de la FAO pour l'Afrique. 

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a annoncé le 16 octobre) la désignation du chef Fatmata Binta, innovatrice culinaire primée et défenseur des systèmes agroalimentaires africains, comme Ambassadrice régionale de bonne volonté de la FAO pour l'Afrique.

Née en Sierra Leone et basée au Ghana, Mme Binta est la première Africaine à avoir remporté le prestigieux Prix culinaire mondial basque.

Grâce à son célèbre restaurant nomade "Dine on a Mat" et à sa Fulani Kitchen Foundation, elle a défendu les aliments du patrimoine africain, les cultures sous-utilisées telles que le fonio, et l'autonomisation des agricultrices.

En lui souhaitant la bienvenue en tant qu'Ambassadrice de bonne volonté de la FAO, M. QU Dongyu, Directeur général de la FAO, a déclaré que dans son nouveau rôle, la chef Binta continuera à utiliser sa voix : "En tant qu'Ambassadrice de bonne volonté de la FAO, elle continuera à utiliser sa voix et ses réseaux pour défendre les agriculteurs, en particulier les agricultrices, et les jeunes", a déclaré QU Dongyu, Directeur général de la FAO.

En acceptant ce titre, Mme Binta a réaffirmé son engagement à faire avancer la mission de la FAO, notamment en soutenant les agricultrices africaines et en promouvant les aliments indigènes.

"Ce rôle signifie se situer à l'intersection de la culture, de l'alimentation et de la politique, défendre les aliments oubliés de l'Afrique et nos systèmes alimentaires, et veiller à ce que les communautés rurales soient entendues", a déclaré Mme Binta.

Le prix a été décerné à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, alors que la FAO célébrait cette année son 80e anniversaire.