Maroc : des soins médicaux offerts aux femmes de la communauté d'Ain Bida

Maroc
134 femmes de la collectivité territoriale d'Ain Bida (province de Fès) ont bénéficié d'une campagne médicale spécialisée en gynécologie et obstétrique visant le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.
"Je fais partie des bénéficiaires de ce centre pour être examinée par les médecins que nous avons, afin que, si Dieu le veut, il n'y ait pas de symptômes graves." s'est confiée une femme.
Lancée par l'Association Compétences Citoyennes pour le Développement, à l'occasion d'Octobre Rose, cette campagne a proposé une série d'examens médicaux gratuits aux femmes participantes sous le slogan : « La santé est un droit et une priorité ».
