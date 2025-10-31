Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Maroc : des soins médicaux offerts aux femmes de la communauté d'Ain Bida

NOTE DE LA RÉDACTION : NUDITÉ - Sandra Cristina, 45 ans, survivante d'un cancer du sein qui a subi une mastectomie, se fait tatouer pour restaurer l'apparence de son aréole   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Maroc

134 femmes de la collectivité territoriale d'Ain Bida (province de Fès) ont bénéficié d'une campagne médicale spécialisée en gynécologie et obstétrique visant le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus.

"Je fais partie des bénéficiaires de ce centre pour être examinée par les médecins que nous avons, afin que, si Dieu le veut, il n'y ait pas de symptômes graves." s'est confiée une femme.

Lancée par l'Association Compétences Citoyennes pour le Développement, à l'occasion d'Octobre Rose, cette campagne a proposé une série d'examens médicaux gratuits aux femmes participantes sous le slogan : « La santé est un droit et une priorité ».

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.