Iran : une foule immense rend hommage à Ali Khamenei

Des centaines de milliers d'Iraniens vêtus de noir se sont rassemblés dimanche à Téhéran pour la deuxième journée des funérailles de l'ancien guide suprême Ali Khamenei.

Les participants ont convergé vers le complexe de la Grande Mosalla pour assister aux prières funéraires et rendre un dernier hommage à celui qui a dirigé la République islamique pendant près de quatre décennies.

Tout au long de la procession, des drapeaux iraniens, des portraits de Khamenei et des banderoles hostiles aux États-Unis étaient brandis par les participants. Certains slogans visaient directement le président américain Donald Trump.

Ali Khamenei est décédé à l'âge de 86 ans lors d'une frappe aérienne menée le 28 février, au premier jour de la guerre entre l'Iran et la coalition américano-israélienne. Ses funérailles, initialement reportées en raison du conflit, interviennent alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur et que des discussions restent en suspens entre Téhéran et Washington.

La cérémonie religieuse a été dirigée par le grand ayatollah Ja'far Sobhani, éminent dignitaire chiite âgé de 97 ans. Le président iranien Massoud Pezeshkian était présent aux côtés de plusieurs hauts responsables, dont le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf.

En revanche, Mojtaba Khamenei, fils et successeur désigné de l'ancien guide suprême, n'est pas apparu en public. Blessé lors de la frappe du 28 février selon plusieurs médias, il était absent des prières funéraires, contrairement à ses trois frères.

Le cercueil de Khamenei, recouvert du drapeau iranien et de son turban noir, était exposé aux côtés de ceux de quatre proches également tués lors des frappes, dont une de ses petites-filles.

Les autorités ont décrété un jour férié national et estiment que plus de dix millions de personnes pourraient participer aux différentes étapes des obsèques. Après les processions prévues lundi à Téhéran, le cercueil sera transporté à Qom, puis en Irak, avant une inhumation jeudi à Mashhad, sa ville natale.

Ces funérailles constituent un moment hautement symbolique pour les autorités iraniennes, qui cherchent à afficher l'unité du pays après plusieurs semaines de guerre et alors que les tensions avec Israël et les États-Unis demeurent vives malgré le cessez-le-feu.

Dans un discours prononcé samedi, le président Massoud Pezeshkian a salué la mobilisation populaire, estimant qu'elle témoignait du soutien de la population à la République islamique. Il a également accusé Israël de déstabiliser le Moyen-Orient et affirmé que « les musulmans ne céderont pas à l'oppression ».

Plusieurs alliés régionaux de Téhéran ont participé aux cérémonies, notamment des délégations du Hamas, du Hezbollah, du Jihad islamique palestinien et des rebelles houthis du Yémen.

D'importantes mesures de sécurité ont été déployées dans la capitale, tandis que les autorités ont également pris des dispositions pour protéger les participants de la forte chaleur, avec des températures pouvant atteindre près de 40 °C.