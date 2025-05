Football : pour son 120e anniversaire, la FIFA expose ses trophées

Avant l'inauguration du Congrès de la FIFA jeudi 15 mai au Paraguay, les représentants de la FIFA et de la Conmebol se sont réunis pour inaugurer une exposition présentant des objets des collections de leurs fédérations respectives.

L'exposition s'inscrit dans le cadre du 120e anniversaire de la FIFA et vise à permettre aux amateurs d'Amérique latine de découvrir de plus près les trophées les plus prisés du football.

« Nous vivons un événement historique, car c'est la première fois que le Musée de la FIFA sort de Zurich, pour être plus proche des gens, de ceux qui ne peuvent généralement pas se rendre à Zurich pour admirer ces beautés. Nous comptons parmi nous quelques privilégiés qui ont pu les tenir dans leurs mains. Mais tous les autres n'ont pu les voir qu'à la télévision », a déclaré Alejandro Dominguez, président de la Conmebol.

Le 75e Congrès de la FIFA se tiendra à Asuncion, au Paraguay, le 15 mai, et tous les regards seront tournés vers les nouvelles et les mises à jour, notamment en ce qui concerne la prochaine Coupe du monde des clubs en juin.