Ebola : réouverture de la frontière entre Goma en RDC et Gisenyi au Rwanda

La frontière entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda a rouvert jeudi soir après avoir été fermée depuis mai en raison de l’épidémie d’Ebola en cours, apportant un soulagement tant attendu aux habitants de Goma, capitale de l’est du Congo.

La réouverture a été annoncée jeudi dans un communiqué de presse par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, qui ont pris le contrôle de Goma l’an dernier. L’aéroport de la ville étant fermé depuis cette prise de pouvoir, Goma dépendait largement, sur le plan économique, des échanges transfrontaliers entre les deux pays.

« Nous sommes vraiment heureux de voir la frontière rouverte aujourd’hui, car notre vie en dépend. Pendant la fermeture, nous ne pouvions pas subvenir aux besoins de nos familles », a déclaré Didier Mbombo, livreur de marchandises.

Joviale Bigombire, commerçante, a expliqué que travailler était devenu difficile sans pouvoir traverser la frontière. « Je suis ravie de la réouverture du poste frontalier, car cela faisait déjà un mois et demi que nous ne pouvions plus nous rendre au Rwanda », a-t-elle ajouté.

Bien que Goma ait enregistré au moins un cas confirmé en laboratoire du virus Bundibugyo, la ville a été largement épargnée par l’épidémie qui a dévasté la province de l’Ituri, au nord. À ce jour, l’épidémie a causé plus de 1 400 cas confirmés et plus de 400 décès. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déconseillé la fermeture des frontières, estimant que cela ne ferait qu’entraver la réponse à Ebola.

Avec la fermeture de l’aéroport de Goma, les personnes souhaitant voyager à l’international devaient se rendre à Kigali, la capitale rwandaise, qui offrait l’accès le plus sûr à un aéroport international. Voyager plus profondément en RDC signifiait traverser les lignes de front d’un conflit qui dure depuis trois décennies. « Comme notre aéroport de Goma est fermé, les gens transitaient par Kigali pour voyager dans le monde entier », a expliqué Ponchelin Monyo, inspecteur de l’éducation.

Des essais cliniques ont commencé jeudi pour un médicament que les chercheurs espèrent pouvoir utiliser comme traitement contre Ebola causé par le virus Bundibugyo. Ce virus n’a ni vaccin ni traitement approuvé. Il s’est propagé pendant des semaines sans être détecté, alors que les autorités sanitaires testaient principalement le virus Zaire, plus courant.