L'épidémie d'Ebola gagne du terrain en RDC, plus de 1500 cas confirmés

L'épidémie d'Ebola poursuit sa progression en République démocratique du Congo, avec un premier cas confirmé à Kisangani.

Selon les dernières données de l'Institut national de santé publique (INSP), publiées au 3 juillet, le pays a enregistré 1 502 cas confirmés et au moins 438 décès depuis le début de l'épidémie.

Le principal foyer de l'épidémie se situe dans la province de l'Ituri, à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Le virus s'est également propagé aux provinces voisines du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

À Kisangani, capitale de la province de la Tshopo et ville d'environ 1,5 million d'habitants, un test effectué sur la dépouille d'une femme de 24 ans a confirmé une infection par le virus Ebola, a indiqué l'INSP.

Les autorités sanitaires rappellent que les corps des victimes d'Ebola demeurent extrêmement contagieux et que les rites funéraires traditionnels constituent l'un des principaux vecteurs de transmission du virus.

Par ailleurs, un nouveau décès et un cas de contamination ont été signalés ces derniers jours dans la province du Haut-Uélé, également limitrophe de l'Ituri.

L'épidémie, officiellement déclarée le 15 mai, est provoquée par le virus Bundibugyo, une souche d'Ebola pour laquelle il n'existe à ce jour ni vaccin homologué ni traitement spécifique. Des essais cliniques sont toutefois en cours de préparation afin d'évaluer de potentielles options thérapeutiques.