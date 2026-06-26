Joie historique à Abidjan: la Côte d’Ivoire passe en phase finale du Mondial pour la première fois

Des milliers de supporteurs ont envahi les rues d'Abidjan après que les Éléphants ont décroché, dans la nuit du 25 juin, leur toute première qualification pour la phase à élimination directe. Une victoire 2-0 contre Curaçao, portée par un doublé de Nicolas Pépé, a entériné la qualification et déclenché des scènes de liesse dans toute la capitale économique. Les fans ont dansé, brandi des drapeaux nationaux et salué le sélectionneur Emerse Faé, alors que l'équipe se hissait au-delà de la phase de groupes pour la première fois en quatre participations à la Coupe du monde. Ce résultat est venu couronner un parcours impressionnant dans le groupe E pour la Côte d'Ivoire, qui avait lancé son tournoi par une victoire 1-0 contre l'Équateur avant de s'incliner face à l'Allemagne. Le succès contre Curaçao a validé la qualification pour les seizièmes de finale, où les Éléphants affronteront la France ou la Norvège le 30 juin. Les supporteurs ont salué le talent et la confiance grandissante de l'effectif, exprimant l'espoir de voir l'équipe prolonger cette campagne historique et se mêler à la lutte pour le plus grand trophée du football international.